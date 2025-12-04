El domingo, segundo capítulo
Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia
Mientras Renata y Domingo continúan con su humilde vida en Punta do Bico, los Valdés viven por encima de sus posibilidades en Cuba.
Publicidad
Han pasado casi 17 años desde que los Valdés Lazariego abandonaron Punta do Bico. Clara y Catalina han crecido viviendo realidades muy distintas y ninguna de ellas se imagina que vive separada de su madre biológica porque Renata las intercambió al nacer.
Gustavo ha intentado calmar su conciencia cumpliendo todos los caprichos de Catalina, que se ha convertido en una mujer consentida y preocupada por lo que los demás digan de ella. Ahora mismo solo piensa en celebrar por todo lo alto su cumpleaños.
En la otra punta del mundo, Clara ha crecido viviendo una realidad muy distinta a Catalina. Sin embargo, a pesar de desconocer la verdad sobre sus orígenes, las trabajadoras del pueblo comenzarán a compararla con doña Inés.
Más Noticias
- Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”
- Verónica Sánchez recuerda el momento en el que le llegó el guion de Las hijas de la criada: "Me sentí afortunada"
- Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”
La situación de los Valdés en Cuba se complicará por momentos e Inés se verá obligada a ponerle las cartas sobre la mesa a su marido. ¿Volverán pronto a Punta do Bico? ¡Descúbrelo en el segundo capítulo de Las hijas de la criada!
Publicidad