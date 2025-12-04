Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El domingo, segundo capítulo

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Mientras Renata y Domingo continúan con su humilde vida en Punta do Bico, los Valdés viven por encima de sus posibilidades en Cuba.

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Han pasado casi 17 años desde que los Valdés Lazariego abandonaron Punta do Bico. Clara y Catalina han crecido viviendo realidades muy distintas y ninguna de ellas se imagina que vive separada de su madre biológica porque Renata las intercambió al nacer.

Gustavo ha intentado calmar su conciencia cumpliendo todos los caprichos de Catalina, que se ha convertido en una mujer consentida y preocupada por lo que los demás digan de ella. Ahora mismo solo piensa en celebrar por todo lo alto su cumpleaños.

En la otra punta del mundo, Clara ha crecido viviendo una realidad muy distinta a Catalina. Sin embargo, a pesar de desconocer la verdad sobre sus orígenes, las trabajadoras del pueblo comenzarán a compararla con doña Inés.

La situación de los Valdés en Cuba se complicará por momentos e Inés se verá obligada a ponerle las cartas sobre la mesa a su marido. ¿Volverán pronto a Punta do Bico? ¡Descúbrelo en el segundo capítulo de Las hijas de la criada!

“Es un personaje más”: Sonsoles Ónega confiesa por qué decidió ambientar Las hijas de la criada en Galicia

“Es un personaje más”: Sonsoles Ónega confiesa por qué decidió ambientar Las hijas de la criada en Galicia

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: La vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Avance exclusivo de Las hijas de la criada: la vida de los Valdés se complica 17 años después de dejar Galicia

Seyran, en peligro: la venganza de Mezide golpea a la familia Korhan

“Es hora de terminar”: el miedo regresa a la mansión Korhan tras el secuestro de Seyran

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe se disculpará con Marta por el nuevo perfumen

Carmen
Resumen

Capítulo 451 de Sueños de libertad; 4 de diciembre: Carmen y Tasio, en crisis

Andrés
Capítulo 451

Begoña pone a Andrés entre la espada y la pared: ¿le confesará que él ha traído a Delia?

Gema
Capítulo 451

Gema sigue ocultándole a Joaquín su embarazo... ¡Y Luz se lo echa en cara!

La doctora cree que debe contárselo a su marido cuanto antes, sobre todo para ver qué decisión toman.

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”
Capítulo 451

Damián advierte a Gabriel que no quiere más mentiras: “Has perdido mi confianza”

El patriarca no quiere traiciones por parte de su sobrino, tras la mentira de su madre no confía en él.

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

El rifirrafe entre Cloe y Damián por las novedades en la fábrica: “Se lo digo sin acritud”

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Ferit y Seyran vuelven a ponerse los anillos: un nuevo comienzo para su historia de amor

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Carlota Baró analiza la relación de Renata con Gustavo e Inés tras el primer capítulo de Las hijas de la criada: “Se siente como una estúpida”

Publicidad