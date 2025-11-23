La decisión que nadie puede parar: Halis anuncia boda con Hattuc y se enfrenta a los suyos en Una nueva vida

Halis reúne a toda la familia Korhan en el salón. Nadie sabe qué va a anunciar, pero todos presienten que se avecina algo grande. El patriarca pide silencio y lo suelta sin rodeos: “Hattuc y yo hemos decidido casarnos lo antes posible”.

El impacto es inmediato. Ferit, Seyran, Orhan e Ifakat se quedan sin palabras. La noticia rompe el equilibrio familiar y desata una avalancha de reacciones: unos celebran entre aplausos, otros no pueden creer lo que están escuchando.

Pero la tensión no tarda en aparecer. Ifakat, molesta, asegura que Halis “no está bien”, y Orhan lo acusa de pensar solo en sí mismo. Nükhet, llena de rabia, carga contra Hattuc: “¿Te crees que le vas a dar la boda que nunca le diste a mi madre?”

Halis estalla. Ya no permite que nadie lo cuestione. “Hattuc será la señora de esta casa cuando yo no esté”, les advierte. La guerra dentro del clan Korhan está servida. ¿Habrá boda finalmente? No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22:00 h en Antena 3.