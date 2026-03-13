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¡Sinan fuera de control!: La sombra de Ferit desata la ira del marido de Seyran este domingo en Una nueva vida
Ver a Ferit tan continuamente ha despertado a sus demonios y su violencia empieza a asustar a su propia familia. ¿Está Seyran en peligro al lado de un hombre que no sabe controlar su ira?
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Las alarmas se han encendido en casa de los Kantarci. Alya es clara con su hija Hazal: “Escucha, las crisis de tu hermano han comenzado otra vez”. Sinan no soporta ver a Ferit en cada esquina y estalla de la forma más agresiva: “Estoy harto de que ese tío se nos cruce en el camino todo el tiempo”.
La preocupación de Hazal va más allá. Teme que la historia se repita y que Seyran sufra lo que ya vivió otra mujer en el pasado a manos de su hermano. Pero la respuesta de Alya demuestra que no tiene piedad con su nuera: “Pues que se lo haga”. La matriarca solo quiere proteger a su hijo, cueste lo que cueste.
Mientras tanto, la presión sobre Ferit no para. Diyar le da un ultimátum para seguir adelante con su compromiso: “No volverás a ver a Seyran nunca”. ¿Podrá Ferit cumplir su promesa?
El domingo a las 22:00h en Antena 3. Y recuerda, ya lo tienes disponible en atresplayer.
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