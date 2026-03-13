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¡Sinan fuera de control!: La sombra de Ferit desata la ira del marido de Seyran este domingo en Una nueva vida

Ver a Ferit tan continuamente ha despertado a sus demonios y su violencia empieza a asustar a su propia familia. ¿Está Seyran en peligro al lado de un hombre que no sabe controlar su ira?

La sombra de Ferit desata la ira del marido de Seyran este domingo en Una nueva vida

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Las alarmas se han encendido en casa de los Kantarci. Alya es clara con su hija Hazal: “Escucha, las crisis de tu hermano han comenzado otra vez”. Sinan no soporta ver a Ferit en cada esquina y estalla de la forma más agresiva: “Estoy harto de que ese tío se nos cruce en el camino todo el tiempo”.

La preocupación de Hazal va más allá. Teme que la historia se repita y que Seyran sufra lo que ya vivió otra mujer en el pasado a manos de su hermano. Pero la respuesta de Alya demuestra que no tiene piedad con su nuera: “Pues que se lo haga”. La matriarca solo quiere proteger a su hijo, cueste lo que cueste.

Mientras tanto, la presión sobre Ferit no para. Diyar le da un ultimátum para seguir adelante con su compromiso: “No volverás a ver a Seyran nunca”. ¿Podrá Ferit cumplir su promesa?

El domingo a las 22:00h en Antena 3. Y recuerda, ya lo tienes disponible en atresplayer.

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