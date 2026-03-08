Antena3
“Solo quería tener hijos contigo”: Ferit se lo confiesa esta noche a Seyran… ¡y Diyar lo escucha todo!

Sin saber que su novia los está viendo, Ferit baja la guardia ante Seyran y le confiesa su secreto más íntimo: que sus ganas de ser padre solo existían junto a ella.

Ferit y Seyran tienen una conversación fuera de la empresa, sin imaginar que no están solos. Él, intentando hacerse el fuerte, le asegura a Seyran que no tiene ninguna intención de pasar por el altar otra vez: “Ya he cumplido con mi cuota de matrimonio en la vida”. Para el joven Korhan, lo que tiene con Diyar es cómodo, pero no es ese gran amor que lo llena de verdad.

Sin embargo, la charla da un giro de 180 grados cuando sale el tema de los hijos. Seyran le recuerda que él siempre soñó con ser padre, y es ahí donde Ferit suelta la bomba: “Los hijos... los quería contigo”. Es una confesión de amor en toda regla que deja claro que, por mucho que pasen los años, Seyran sigue siendo la única mujer con la que imagina un futuro.

Pero lo que ellos no saben es que Diyar lo escucha absolutamente todo. Escondida y con el corazón hecho pedazos, no puede contener las lágrimas al darse cuenta de que vive en una mentira. Escuchar de boca de su pareja que nunca querrá tener hijos con ella porque ese sueño murió con su ex es un golpe muy duro.

Frente a frente en ese banco, la conexión entre Ferit y Seyran es tan fuerte que sobran las palabras. ¿Qué hará Diyar ahora que sabe lo que piensa su novio? Esta noche, a las 22 horas, Una nueva vida en Antena 3. ¡Y recuerda que ya lo tienes disponible en atresplayer!

Ferit

