MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7
¡Llega el cameo más esperado! Santiago Segura aparece como Javier en Padre no hay más que uno, la serie
Santiago Segura por fin ha hecho acto de presencia en Padre no hay más que uno, la serie. Un cameo tan breve como divertido en el que ha dado una noticia muy esperada.
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Helena por fin se ha reunido con el CEO de su empresa para repasar su rendimiento. ¿Y quién era este jefe? ¡Javier! Santiago Segura recupera su papel en la saga de películas Padre no hay más que uno para, a través de una videollamada, gestionar como buenamente puede la compañía que lidera.
Paulita también aparece, ayudándolo a corregir el filtro que había puesto accidentalmente en la cámara. Incluso entra en escena Cris, con la lengua verde tras haber mordido un boli azul. Un cambio cromático en el que su hermana, rotulador en mano, tiene mucho que decir.
Así, Javier sigue viviendo en su caos habitual, en especial ahora que va a ser abuelo. Helena conoce bien dicho caos, teniéndolo a diario en su propia casa. ¡Dale play al vídeo y revive este cameo tan esperado!
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