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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia

Helena está desesperada por encontrar una nueva idea con la que revolucionar la app Conchy. Para ello, ha puesto a su equipo a trabajar en un brainstorming y, por suerte, Julia parece haber encontrado la clave.

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia

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Borja Tamayo
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Helena ha sacado la Strategic Organization Workflow Manager que llevaba dentro y ha puesto a todo su equipo a trabajar en una lluvia de ideas. Si bien su reunión con Javier podría haberse entendido como un éxito, necesita encontrar algo con lo que demostrar que su puesto está totalmente justificado. Un “algo” que por fin parece haber llegado.

Y es que después de horas de no llegar a ningún lado, a Julia se le ha encendido la bombilla. “Podemos crear en Conchy una sección de citas para padres divorciados”, ha propuesto. Una aplicación que Helena ha recibido con los brazos abiertos: “Conchy ya conoce sus rutinas, sus preferencias, sus hábitos… ¡Es perfecto!”.

¿Convencerá este nuevo uso de la app a Javier? ¿Se convertirá en la nueva tendencia entre los padres divorciados? Quién sabe. De momento, dale play al vídeo y revive este divertido momento de Padre no hay más que uno, la serie.

Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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