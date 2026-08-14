Toño y Ainhoa se plantan con las “etiquetas de las nuevas generaciones”

Después de un primer encuentro increíble, con planetario y estrellas incluidos, Teresa creía que su relación con Agus estaba lista para dar el siguiente paso y formalizarse como noviazgo. Sin embargo, durante lo que debería haber sido una romántica cita, Agus parecía más interesado en hablar de ciencia que de amor.

Así, la mediana de los Vicho recurre a su tía Ainhoa y a su tío Toño para resolver sus dudas e inquietudes. ¿El problema? Que ninguno de los dos parece tener muy claro cuáles son las respuestas correctas. Aunque, por una vez, consiguen ponerse de acuerdo.

Toño explica que los jóvenes tienen la necesidad de poner nombre a todo, por lo que la mejor opción es hablarlo con Agus y Ainhoa le da la razón. No por lo de las etiquetas, que considera “una chorrada”. Pero sí cree que la mejor opción es tener una conversación con su amor platónico para avanzar en la relación. ¿Lo conseguirá? Dale play al vídeo para disfrutar de esta divertida reflexión.

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