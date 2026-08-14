MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8
El curioso fenómeno que sufre Mateo y que todavía no se ha diagnosticado: “No se le ha puesto nombre”
Mateo se ha encontrado con la persona que más admira en el mundo pódcast: Lluna Alagarda. Momento que ha aprovechado para hablar del fenómeno que padece y que todavía no se ha llegado a diagnosticar.
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Mateo Vicho tiene entre manos uno de sus proyectos más ambiciosos: montar un pódcast sobre educación consciente. Como fan de una de las grandes referentes del sector, Lluna Alagarda, se ve lo suficientemente preparado como para darle luz verde y comenzar su camino hacia el éxito.
Mientras habla del tema con dos madres del colegio de sus hijos, el protagonista se lleva toda una sorpresa. Y es que la propia Lluna hace acto de presencia, dando pie a que Mateo explique el fenómeno que le ocurre de vez en cuando y al que “todavía no se le ha puesto nombre”.
“Hay un momento en el que mi boca se desconecta de mi cerebro y empieza a ir a su bola”, comenta a las cámaras de Padre no hay más que uno, la serie. Una situación que lo lleva a acoger a Lluna como invitada de su pódcast. ¿El problema? Todavía no tiene ni las cámaras.
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