¿Cómo se monta un pódcast de éxito? Los Vicho tienen la respuesta

Mateo se ha visto forzado a montar un pódcast en tiempo récord. Tras invitar (casi por accidente) a la gran referente de la educación consciente Lluna Alagarda a su programa, el padre de familia debe crear de la nada un estudio en unas pocas horas. Por suerte, tiene los apoyos suficientes como para conseguirlo.

Carola, a cambio de una retribución económica, se va a encargar de dejar lista la librería para que haga las veces de plató. Toño, por métodos poco convencionales, se ha encargado de reunir todo el equipo necesario para la grabación. Álex, “milagro” mediante, asume la decoración del lugar.

¿Conseguirá que su proyecto dé el pego en este debut estelar que pretende ser la entrevista a Lluna? Todavía está por ver. ¡Dale play al vídeo de arriba para comprobar todos los elementos que plantea Padre no hay más que uno, la serie a la hora de montar un pódcast!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas