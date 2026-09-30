Marta se rompe con Claudia y le agradece su lealtad: "¿Qué habría hecho yo sin tu apoyo?"

Claudia le ha contado a doña Marta que Pablo Salazar le ha propuesto cubrir su puesto como nueva directora comercial de la empresa.

Marta se ha quedado sin palabras ante esta confesión: "Sí, que se han dado prisa en cubrir mi puesto".

No obstante, la joven le ha comentado que no ha aceptado el puesto, ni piensa hacerlo. ¡No quiere traicionarla! Todo lo que sabe ha sido gracias a doña Marta y aceptar sería traicionar su confianza.

Marta, emocionada, le ha agradecido la lealtad hacia ella y su familia, en estos momentos duros. Además, se ha sincerado con ella y le ha contado que tampoco sigue en su relación con Fina. Por lo que es un momento especialmente duro para De la Reina.

Claudia la ha abrazado y ha tratado de infundirle ánimos para que no desfallezca... ¿Cambiarán las cosas para Marta?