"No quiero estar cerca de alguien como tú": el enfado de Julia con Gabriel por despedir a los De la Reina

Julia se ha enterado de la nueva jugarreta de su padrastro a su familia: ahora ha echado a Marta y Andrés de la fábrica. El que es su padre adoptivo, lleva mucho tiempo haciéndoles la vida imposible a sus familiares y ella se ha cansado.

La niña ha decidido no desayunar en la mesa con ellos, y cuando Gabriel le ha increpado por no hacerlo... ¡Ha saltado contra él!

"¡Eres alguien capaz de despedir a gente de su propia familia!" le ha gritado ella. Pero, cuando Gabriel le ha reprendido por su "mala educación", ella ha ido a más: "Para que te enteres la empresa se llama Perfumerías de la Reina, lleva su nombre".

Begoña ha salido corriendo a calmarla, ¿perdonará la pequeña a Gabriel?