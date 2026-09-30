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Capítulo 659

"No quiero estar cerca de alguien como tú": el enfado de Julia con Gabriel por despedir a los De la Reina

La niña está muy enfadada con su padre adoptivo por lo que les ha hecho a Marta y Andrés.

Julia

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Julia se ha enterado de la nueva jugarreta de su padrastro a su familia: ahora ha echado a Marta y Andrés de la fábrica. El que es su padre adoptivo, lleva mucho tiempo haciéndoles la vida imposible a sus familiares y ella se ha cansado.

La niña ha decidido no desayunar en la mesa con ellos, y cuando Gabriel le ha increpado por no hacerlo... ¡Ha saltado contra él!

"¡Eres alguien capaz de despedir a gente de su propia familia!" le ha gritado ella. Pero, cuando Gabriel le ha reprendido por su "mala educación", ella ha ido a más: "Para que te enteres la empresa se llama Perfumerías de la Reina, lleva su nombre".

Begoña ha salido corriendo a calmarla, ¿perdonará la pequeña a Gabriel?

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