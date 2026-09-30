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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empezará a hacer entrevistas y Beatriz lo descubrirá

La madre de Juanito buscará a alguien para que cubra el puesto de Antonia cuando ella dé a luz... ¡Y ésta lo descubrirá!

Beatriz

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Miranda se reunirá con Gabriel y le reprochará por la marcha de Andrés y Marta. ¿Afectará a sus acuerdos comerciales que ya no haya ningún De la Reina en la fábrica?

Por su parte, Begoña comenzará a hacer entrevistas para una persona de confianza que sea la niñera de Juanito cuando Antonia no pueda trabajar por el embarazo. Beatriz pillará en ese momento a Begoña... ¡Y parece que se enfadará! ¿Qué pasará?

Digna tendrá un encontronazo con Bianca, y la acusará de haberse cargado la relación de Fina y Marta. ¿Lo aceptará?

Por otro lado, los De la Reina, gracias al chivatazo de Begoña, harán lo que esté en su mano para que Miranda rompa con la perfumera. ¿Lo conseguirán?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Beatriz

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empezará a hacer entrevistas y Beatriz lo descubrirá

Andrés

Capítulo 659 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: los De la Reina dispuestos a todo por perjudicar a Gabriel

Claudia

Claudia rechaza la oferta de directora comercial: "No puedo traicionar a doña Marta"

Begoña
Capítulo 659

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Marta Claudia
Capítulo 659

Marta se rompe con Claudia y le agradece su lealtad: "¿Qué habría hecho yo sin tu apoyo?"

Julia
Capítulo 659

"No quiero estar cerca de alguien como tú": el enfado de Julia con Gabriel por despedir a los De la Reina

La niña está muy enfadada con su padre adoptivo por lo que les ha hecho a Marta y Andrés.

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