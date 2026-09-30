Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empezará a hacer entrevistas y Beatriz lo descubrirá

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Miranda se reunirá con Gabriel y le reprochará por la marcha de Andrés y Marta. ¿Afectará a sus acuerdos comerciales que ya no haya ningún De la Reina en la fábrica?

Por su parte, Begoña comenzará a hacer entrevistas para una persona de confianza que sea la niñera de Juanito cuando Antonia no pueda trabajar por el embarazo. Beatriz pillará en ese momento a Begoña... ¡Y parece que se enfadará! ¿Qué pasará?

Digna tendrá un encontronazo con Bianca, y la acusará de haberse cargado la relación de Fina y Marta. ¿Lo aceptará?

Por otro lado, los De la Reina, gracias al chivatazo de Begoña, harán lo que esté en su mano para que Miranda rompa con la perfumera. ¿Lo conseguirán?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.