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En tierra lejana | 28 de septiembre

Sadakat revela desde el calabozo por qué está aterrorizada: “Me da pavor perder a mis hijos”

Nare, Cihan y Alya han acudido a verla y la matriarca de los Albora no ha ocultado su rabia al encontrarse en esa situación. Sin embargo, la conversación termina sacando a la luz un miedo que hasta ahora nunca había admitido: perder a sus hijos.

Sadakat revela desde el calabozo por qué está aterrorizada

Sadakat revela desde el calabozo por qué está aterrorizada: “Me da pavor perder a mis hijos”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Al ver a su familia al otro lado de los barrotes, la matriarca ha insinuado que están disfrutando de verla encerrada. Después, se ha dirigido a Alya para advertirle de que su situación no va a cambiar sus planes. Aunque ahora esté detenida, está convencida de que llegará el momento en el que su nuera tenga que responder por todo lo ocurrido. “Puede que hoy esté entre rejas, pero mañana tú estarás en mi lugar”, ha amenazado.

Tal y como ha dicho, Sadakat tiene miedo por Cihan y Boran. Teme que Alya consiga enfrentarlos y que, cuando Boran despierte del coma, la familia termine separándose. “Me da pavor perder a mis hijos porque perder a un hijo es lo peor que te puede pasar. Ese es mi mayor miedo”, ha dicho.

Por eso, lejos de abandonar su lucha, ha dejado claro que seguirá recurriendo a cualquier estrategia para conseguir que la doctora desaparezca de sus vidas. “Haré todo lo que pueda para que eso pase, con calumnias o con mentiras. Haré todo lo que haga falta para que te vayas”, ha asegurado.

Incluso desde el calabozo ha pensado en cómo mantener su versión ante la policía. Ha pedido que localicen a la enfermera implicada para que declare y así poder continuar defendiendo su inocencia.

La situación ha dejado a toda la familia en una posición muy delicada. Con ella en el calabozo y Boran todavía en coma, queda por saber si Alya mantendrá su denuncia o decidirá retirarla para evitar que esto vaya todavía más lejos.

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