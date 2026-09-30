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Capítulo 659

Claudia rechaza la oferta de directora comercial: "No puedo traicionar a doña Marta"

Pablo Salazar le ofrece el puesto de Marta, ahora vacante, a Claudia, pero ella por valores hacia la que ha sido su jefa todos estos años, lo rechaza.

Claudia

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Tras el despido de Marta y Andrés de la empresa, Pablo Salazar está teniendo que tomar decisiones y buscar nuevas vías para que la empresa salga adelante.

Por ello, se le ha ocurrido ofrecerle a Claudia, la novia de su hijo Miguel, el puesto de directora comercial; que antes ostentaba doña Marta de la Reina.

Cuando Claudia ha entrado en su despacho, le ha dejado claro que su ofrecimiento no se trataba de ningún trato de favor por ser la novia de Miguel, si no porque pensaba que es la persona más cualificada para el puesto.

Al ofrecérselo a la encargada de la tienda, se ha sentido muy halagada, sin embargo, lo ha rechazado sin dudarlo.

Claudia está muy unida a doña Marta, y aunque le llena de orgullo que confíe en ella, no quiere traicionar a la que ha sido su jefa.

"Doña Marta me ha enseñado todo lo que sé, y si acepto, sería traicionarla", ha sentenciado la extremeña.

Pablo ha intentado convencerla, pero ella lo tiene claro... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se sentirá Marta cuando se entere?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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