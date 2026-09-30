Boran necesita un trasplante y Sadakat teme volver a perder a su hijo

Sadakat ha regresado a la mansión muy alterada al descubrir que no le habían contado lo que estaba ocurriendo con su hijo. La madre de la familia no ha podido ocultar su enfado con Cihan: “¿Tu hermano empeora y no me avisáis? ¿Por qué yo no lo sabía?”.

Cihan ha intentado tranquilizarla y le ha explicado que estaban esperando los resultados antes de contarle nada. Poco después, el médico ha llegado a la mansión para comunicarles la situación.

El doctor les ha recordado que Boran solo tiene un riñón y ha explicado que sus valores no son buenos. Por este motivo, no podrá continuar mucho tiempo más con la diálisis y necesitará un trasplante.

Sadakat no ha podido contener las lágrimas al escuchar la noticia. “No puede ser. Ya perdí a mi hijo una vez y no soportaría volver a perderlo”, ha lamentado. Cihan ha tratado de tranquilizar a su madre y le ha asegurado que toda la familia hará lo necesario para encontrar una solución. “Somos su familia. Alguno tiene que ser compatible”, ha afirmado.

La matriarca también se ha ofrecido para donar su riñón, pero Alya le ha recordado que no puede hacerlo debido a sus enfermedades crónicas y al riesgo que supondría para ella. Cihan y Kaya han dejado claro que están dispuestos a someterse a las pruebas para comprobar si pueden ayudar a Boran.

Vurgun también ha dado un paso al frente y se ha ofrecido como posible donante. “Quizás soy compatible”, ha dicho ante la familia.

Ahora todos tendrán que descubrir quién es compatible con Boran para poder realizar el trasplante. Cihan, además, ha dejado claro que harán todo lo posible para proteger a su hermano y mantener su situación en secreto. “El hospital es nuestro, lo haremos en secreto. Haremos lo que sea necesario”, ha asegurado.