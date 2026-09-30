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Capítulo 659

Begoña consigue información para sabotear a Gabriel y se lo cuenta a Andrés... ¿conseguirán derrotarle?

La enfermera ha escuchado una conversación de Gabriel con Miranda y le ha contado todo lo que sabe a Andrés.

Begoña

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Begoña ha escuchado una conversación de Gabriel con Miranda, uno de los empresarios que trabajan con la empresa, que quiere renegociar los términos y condiciones de su contrato. ¿Habrá influido que ya no estén en laa empresa ni Marta ni Andrés?

La enfermera ha escuchado la conversación y ha visto preocupado a Gabriel; más tarde en su despacho ha visto el nombre de Miranda y ha decidido contárselo todo a Andrés... ¡quiere que esa información le sirva para perjudicar a Gabriel!

Andrés le ha agradecido mucho que les ayude y se exponga de esa manera, pero ella está decidida a ayudar a los De la Reina: quiere conseguir que Gabriel se aleje de sus vidas cuanto antes.

¿Servirá esta información para perjudicar al director de Perfumerías Brossard de la Reina?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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