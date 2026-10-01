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Gustavo regresa a Punta do Bico, esta noche en Las hijas de la criada

El marido de Inés debe enfrentarse a la realidad después de recibir una inquietante carta de Catalina en la que menciona que Renata le confesó algo antes de morir.

Gustavo regresa a Punta do Bico

Gustavo regresa a Punta do Bico, esta noche en Las hijas de la criada

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Patri Bea
Patri Bea
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Tras recibir la inquietante carta de Catalina en la que le explicaba que Renata le había confesado algo importante antes de morir, Gustavo decide dejar Cuba y regresar a Punta do Bico para enfrentar la realidad.

Su vuelta no será nada fácil, ya que Inés no le perdona los años de ausencia y su intento de boicot a La Deslumbrante. Ella ha sabido salir adelante sin él e incluso ha conseguido que su conservera reciba un importante galardón.

Catalina se encuentra en su época más rebelde y todavía no es capaz de asimilar que su origen es otro. Braulio se convertirá en su mayor apoyo y desahogará sus penas con él. ¿Se atreverá a contarle la verdad?

Por otro lado, Celso recibirá una importante oferta de trabajo que podría poner en peligro su relación con Clara. ¿Triunfará el amor? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Las hijas de la criada para descubrirlo!

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