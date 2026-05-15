“Soy la víctima”: Mine confiesa que fue obligada a ver cómo el hombre que ama se casaba con otra

Alya ha vuelto a casa de Mine sin imaginar que se metería de lleno en la boca del lobo. Entre cafés y dulces sin gluten, Mine ha empezado a tirar de la lengua a la doctora sobre su relación con el doctor Ugur. “Eres una mujer moderna, deberías poder juntarte con quien quieras”, le ha dicho Mine, intentando que Alya admita que le gusta su compañero. Sin embargo, ella se ha mantenido firme: es una mujer casada y no le importa si otros hombres son guapos o no.

Ha sido entonces cuando Mine, ante la seriedad de Alya, ha defendido su papel como "la otra" en una relación con un hombre casado. “Te aseguro que yo soy la víctima en esta historia”, ha confesado. Según ella, la familia del hombre al que ama nunca la aceptó y, a pesar de llevar años juntos, lo obligaron a casarse con otra persona por compromiso.

Pero lo más fuerte ha venido después. Mine ha contado que incluso salvó la vida de la esposa de su amante cuando estaba muriéndose, dándole los mejores médicos del hospital. “Ahora soy la amante salvavidas”, ha dicho con resentimiento, quejándose de que ella es la única que hace sacrificios para mantener vivo ese amor.

Alya escuchaba con atención, sin sospechar que Mine está hablando de Cihan y de cómo ella misma, como esposa, es el obstáculo en esa historia de amor.

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