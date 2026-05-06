En tierra lejana | 5 de mayo
“¿Vas a dejarme por Alya?”: Mine amenaza a Cihan tras descubrir que Cihan se está enamorando
Mine ha decidido jugar su última carta para no perder a Cihan y ha tocado el tema más sagrado: la voluntad de Boran.
Cihan ha ido a ver a Mine buscando respuestas, pero se ha encontrado con una mujer dispuesta a todo. Al preguntarle qué hacía Alya en su casa la noche anterior, Mine ha aprovechado para echarle en cara todas sus mentiras. “Me aseguraste que ese matrimonio era una farsa y que no sentías nada por ella”, le ha recordado, acusándolo de estarse engañando a sí mismo por no admitir que se está enamorando de la viuda de su hermano.
La situación se ha vuelto insoportable cuando Mine ha tocado el tema más sagrado para los Albora: el honor de Boran. Ha dicho que Boran quería que se casaran porque sabía que Cihan nunca "le pondría un dedo encima" a Alya, algo que ha hecho que Cihan pierda los papeles. “Basta, no te metas en mi vida”, le ha gritado, pero Mine no se ha achantado y le ha preguntado: “¿Vas a dejarme por la otra? Si piensas dejarme, prefiero morir”.
Entre reproches, Mine le ha recordado a Cihan todo lo que ha arriesgado por él, incluso cuando ayudó a salvar a Alya cuando estaba a punto de morir. Le ha echado en cara que no sea sincero, dándose cuenta de que su relación secreta está a punto de saltar por los aires y de que su corazón está más dividido que nunca.
