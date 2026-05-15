Can se interpone entre Sonia y Matías en el jacuzzi

Aunque Can tiene miedo de lo que siente por Sonia y ha decidido alejarse un poco de ella en los últimos días para no hacerse daño, verla con otro en el club Zafiro es algo que no soporta y por eso ha querido interrumpir un momento íntimo con su ligue.

Mientras Sonia y Matías se encuentran hablando desnudos en el jacuzzi, Can se mete dentro con una amiga suya para cortarles el rollo e intimidarlos, aunque lo que él no se imagina es que las dos chicas se conocen porque coincidieron más veces en el club.

Al ver que Sonia y Matías vuelven a acercarse, Can ni siquiera disimula y agarra al chico por los hombros para separarlo de la chica que le gusta con la excusa de querer hablar con él. ¡Menuda situación incómoda se ha generado en el jacuzzi!