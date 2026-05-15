¡Bienvenidos al club Zafiro! Can y Sonia explican las normas: “Siempre con respeto”

Lola irrumpe en la vida de Sonia de forma totalmente inesperada. Tras ofrecerse a ayudar a Carol con los preparativos de su boda, Beched conoce a la hermana de Daryl en esa primera reunión, sin imaginar cómo acabará la jornada.

El carácter arrollador de Lola arrastra a Sonia a una cena en la que desconoce quiénes serán los invitados. Para su sorpresa, Can también está allí. La tensión entre ambos es evidente desde el primer momento.

Sonia no entiende por qué él no respondió a su mensaje, mientras que Can siente la necesidad de hablar con ella y darle las explicaciones que le debe. Tras una cena de lo más peculiar, el grupo acaba poniendo rumbo al club Zafiro por iniciativa de Lola. ¿Qué sucederá allí?