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Mejores momentos | Capítulo 4

El club Zafiro desata a Lola: “¡Hemos sido muy malos!”

Lola ha descubierto un mundo nuevo al entrar al club Zafiro. Ella y sus amigos se han excitado al ver el ambiente del lugar, pero, después de tomarse unas copas, la hermana de Daryl y su marido, han decidido marcharse… aunque no a su casa.

El club Zafiro desata a Lola: “¡Hemos sido muy malos!”

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Patri Bea
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Lola ha descubierto un mundo nuevo al entrar al club Zafiro. Ella y sus amigos se han excitado al ver el ambiente del lugar, pero, después de tomarse unas copas, la hermana de Daryl y su marido, han decidido marcharse… aunque no a su casa.

“Casi tiramos nuestro matrimonio por la borda, hemos sido muy malos”, le dice Lola angustiada, pero muy excitada a la puerta del club Zafiro. Los dos se besan con pasión delante del guardia de seguridad y se plantean practicar relaciones sexuales en la calle.

El matrimonio se va a una esquina en la que nadie puede verlos y dan rienda suelta a la pasión que se ha disparado después de visitar ese lugar. ¿Cambiará su relación a partir de ahora?

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