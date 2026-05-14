Daryl cumple la fantasía de Carol: practicar ‘dogging’

Tras descubrir que su prometido frecuentaba el club Zafiro junto a Can, Carol ha tomado una decisión inesperada: quiere explorar sus propias fantasías. Su reciente acercamiento a Sonia y la irrupción de Lola en su vida despiertan en ella nuevas inquietudes y le hacen replantearse aspectos que hasta ahora no se había cuestionado.

Decidida a sorprender a Daryl, Carol aparece por sorpresa en el aeropuerto para recogerle tras su jornada de trabajo y le lanza una propuesta poco habitual. Al rato, los dos llegan a un aparcamiento grande y empiezan a dejarse llevar.

“No sabía el nombre técnico”, admite Carol, reconociendo que, aunque no domina el término, sí tiene claro a qué tipo de experiencias acude la gente en ese lugar. Una confesión que abre la puerta a una nueva etapa en su relación, marcada por la curiosidad y los límites que ambos están dispuestos a explorar.