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Mejores momentos | Capítulo 4

Daryl cumple la fantasía de Carol: practicar ‘dogging’

La pareja de prometidos decide ponerle un punto más picante a su relación practicando sexo en un parking público.

Daryl cumple la fantasía de Carol: practicar ‘dogging’

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Carmen Marar
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Tras descubrir que su prometido frecuentaba el club Zafiro junto a Can, Carol ha tomado una decisión inesperada: quiere explorar sus propias fantasías. Su reciente acercamiento a Sonia y la irrupción de Lola en su vida despiertan en ella nuevas inquietudes y le hacen replantearse aspectos que hasta ahora no se había cuestionado.

Decidida a sorprender a Daryl, Carol aparece por sorpresa en el aeropuerto para recogerle tras su jornada de trabajo y le lanza una propuesta poco habitual. Al rato, los dos llegan a un aparcamiento grande y empiezan a dejarse llevar.

“No sabía el nombre técnico”, admite Carol, reconociendo que, aunque no domina el término, sí tiene claro a qué tipo de experiencias acude la gente en ese lugar. Una confesión que abre la puerta a una nueva etapa en su relación, marcada por la curiosidad y los límites que ambos están dispuestos a explorar.

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