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Mejores momentos | Capítulo 4

Daryl presenta a Carol y Lola: “Nunca he tenido una hermana, siento que mi vida ya está completa”

El amigo de Can ha dado el paso de presentar a dos de las mujeres más importantes de su vida en una peculiar velada.

Daryl presenta a Carol y Lola: “Nunca he tenido una hermana, siento que mi vida ya está completa”

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Patri Bea
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Daryl y Carol parecen haber superado su primera gran crisis y, mientras ella sigue buscando el momento oportuno para contarle a su familia que se va a casar, él decide presentarle a su hermana Lola, con la que tiene una relación muy estrecha.

Nada más verla, Lola abraza con mucha intensidad a su futura cuñada, y Carol enseguida se da cuenta de que la hermana de Daryl tiene una energía diferente a la suya. “Tenía tantas ganas de conocerte… aunque siento que ya nos conocemos”, le asegura Lola.

Una vez sentados en la mesa del restaurante, la hermana de Daryl pregunta a la pareja cómo van los preparativos de la boda y comienza a dar su opinión sin apenas dejar que ellos hablen. ¿Qué tal acabarán encajando Carol y Lola?

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