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En tierra lejana | 12 de mayo

La inocente pregunta del hijo de Alya deja sin palabras a Cihan: “¿Pondrás una foto de papá?”

La mañana ha traído la paz a la habitación de los Albora. Tras una noche de mucha tensión, Cihan se ha acercado a arropar a Alya y al niño, viviendo un momento familiar lleno de ternura que demuestra que, a pesar de las peleas, están más unidos que nunca.

La inocente pregunta del hijo de Alya deja sin palabras a Cihan: “¿Pondrás una foto de papá?”

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Cihan ha entrado en el dormitorio a primera hora y se ha encontrado con una imagen que le ha cambiado la cara: Alya y el pequeño Cihan Deniz durmiendo juntos. Al acercarse con cuidado para arroparlos, el niño se ha despertado y ha empezado a presumir del regalo que Cihan le hizo a la doctora. “Me gusta el colgante que le ha regalado a mi madre”, ha dicho.

El niño, que siempre dice lo que piensa, le ha contado a Cihan que Alya ya ha estrenado el colgante poniendo una foto suya dentro. Pero lo que más ha conmovido a la pareja ha sido la pregunta que ha hecho el pequeño al ver un hueco vacío: “¿Vas a poner una foto de papá?”.

Para salir del paso con cariño, Alya ha explicado que en ese lado pondrá una foto suya para que parezca que ella y su hijo se están mirando. A Cihan le ha encantado la idea y, tras despedirse del pequeño, se ha marchado con una sonrisa. Este despertar tan dulce sirve de tregua en la mansión tras los últimos enfrentamientos.

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