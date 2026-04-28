“Me da igual su sangre”: el valiente paso al frente de Cihan para proteger al hijo de Boran

Cihan ha encajado todas las piezas del rompecabezas y no ha dudado en enfrentarse a Sadakat. Le ha echado en cara cómo lo manipuló desde niño para convertirlo en el jefe del clan, mientras alejaba a Boran de las tierras de la familia. “Tú creías que Boran, por llevar la sangre de Ecmel, no debía ser el cabeza de familia”, le ha soltado Cihan.

Para él, la obsesión de su madre por el linaje y por que él tenga un heredero propio es solo una forma de borrar el rastro de su enemigo. Pero el jefe de los Albora le ha dado una lección de lealtad que Sadakat no esperaba. A pesar de saber que Boran era hijo de Ecmel, a él le da exactamente igual: “Yo tenía un hermano y era Boran”, ha sentenciado, dejando claro que el amor que sentía por él está por encima de cualquier prueba de ADN.

Lo más emocionante ha sido cuando Cihan ha reclamado al pequeño como suyo. Para él, que el niño lleve su nombre no es una coincidencia, sino un destino. “Su hijo ahora es hijo mío”, ha gritado, advirtiendo a su madre de que no permitirá que nadie, ni siquiera ella, desprecie al pequeño.