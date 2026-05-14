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El aprendizaje de Rodolfo Sancho tras ser Juan Toscano en Entre Tierras: "Nunca pierde la esperanza de llevar una buena vida"

El reparto de Entre tierras ha vivido una hermosa experiencia en el rodaje de su segunda temporada y ahora ha querido sincerarse sobre qué se llevan de cada personaje.

El aprendizaje de Rodolfo Sancho tras ser Juan Toscano en Entre Tierras: "Nunca pierde la esperanza de llevar una buena vida"

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Borja Tamayo
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La segunda temporada de Entre tierras ha recuperado a Megan Montaner, que repite en su papel de María Rodríguez. Ahora, la actriz ha respondido a qué se lleva de su paso por la serie. "De todos los personajes te llevas siempre algo", empieza: "Todos al final te hacen crecer en cuanto a las vivencias que vas desarrollando durante el proceso de toda la grabación, ya sea a nivel profesional como personal".

Su coprogragonista en esta temporada, Rodolfo Sancho, también se lleva algo de Juan Toscano. Y es que, tal y como explica el actor, es un personaje que "nunca pierde la esperanza de llevar una buena vida".

Silvia Abascal, Clara Garrido y José Pastor, quien ve "full intenso" esta pregunta, han respondido igualmente para sincerarse sobre todos los aprendizajes que han tenido en la serie. Descúbrelos dando play al vídeo de arriba y disfruta de la entrevista completa.

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