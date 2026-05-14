Alba Brunet vuelve ilusionada a Sueños de libertad: "Fina regresa diferente, pero con muchas ganas de ver a Marta"

La espera ha sido larga, pero por fin ya tenemos de vuelta a Alba Brunet y con ella a nuestra Fina Valero, a la que tanto hemos echado de menos.

Fina se marchó por un chantaje de Pelayo, pero tras su muerte y la lucha incansable de la hija de Damián por encontrarla y volver a verla, han dado sus frutos y nuestra fotógrafa preferida ha vuelto a Toledo y a la vida de Marta.

La historia de Marta y Fina continúa más viva que nunca y es que todavía queda mucho por contar. Tras muchos meses sin verse, por fin nuestras #Mafin han vuelto a cruzar sus miradas en un reencuentro que nos ha dejado con ganas de más.

Hemos hablado con Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina y nos ha contado cómo ha sido volver al set del rodaje, reencontrase con sus compañeros de la serie y alguna que otra pincelada de cómo es esta nueva Fina.

Alba Brunet ha vuelto tras convertirse en madre de un precioso bebé y nos ha contado que para ella, regresar tras estos meses, ha sido como si el tiempo no hubiese pasado: "Ha sido como volver a casa".

A la actriz le hace mucha ilusión volver a grabar con sus compañeros, sobre todo con Marta Belmonte e Isabel Moreno, aunque le da mucha pena no coincidir con Candela Cruz, la actriz que da vida a Carmen, una de sus grandes amigas.

"Fina vuelve más adulta y con las ideas más claras"

La intérprete nos ha revelado que Fina vuelve con un renovado cambio de look: Con el pelo mucho más corto y tan guapa como siempre, Fina regresa diferente y mucho ás madura, aunque hay algo que no ha cambiado: las ganas de volver a ver a Marta. ¿Todo volverá a ser como antes entre ellas?

Alba Brunet nos ha adelantado que Fina ha sufrido en Argentina, pero también ha sido muy feliz. Ha descubierto a una Fina libre, muy artista y allí ha podido ser quién es sin ser juzgada. ¡Qué ganas de saber más!

"Fina considera que es el momento de volver", nos ha revelado a actriz y es que la joven regresa más tranquila al saber que Pelayo ha muerto y que Marta ahora puede entender por qué se fue de esa manera. Por eso ahora, cree que es el momento de cerrar lo que no pudo cerrar en su día.

"Con Cloe va a intentar llevar la situación de una manera madura"

Sobre Cloe, Fina va a intentar normalizar la relación con ella ya que la francesa ha sido una persona importante para Marta, la ha cuidado mucho y ha hecho feliz a la De la Reina en el tiempo que ella no ha estado, ha confesado la intérprete.

También, la actriz ha querido pedir perdón por no poder contestar a todos los mensajes que le preguntaban cuando volvía Fina a la serie y nos ha confesado que no sabe lo que le va a pasar a su personaje, pero que la relación con Marta va a ser su trama principal, aunque está dispuesta a todo y con ganas de saber que le va a pasar a su personaje.

¿Habrá reconciliación de nuestras #Mafin?, ¿cómo habrá sido la vida de Fina en Argentina? , ¿Fina ha vuelto para quedarse?

No te pierdas, cada tarde, Sueños de libertad para descubrirlo y mientras dale al play para saber todo lo que Alba Brunet nos ha contado en esta entrevista sobre ¡el regreso más esperado!