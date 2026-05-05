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En tierra lejana | 4 de mayo

El doctor Ugur despierta los celos de Cihan y pone en riesgo su relación con Alya

La llegada de un nuevo cardiólogo al hospital ha despertado la cara más posesiva del líder de los Albora. Mientras Sadakat lucha por su salud, Cihan ha marcado territorio ante Ugur, el atractivo doctor que parece haberse fijado en Alya.

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La llegada de Ugur, el nuevo cardiólogo del hospital, ha caído como una bomba en la vida de Cihan. En un encuentro casual en el pasillo, el médico se ha desvivido en halagos hacia Alya nada más conocerla: “Tú tienes que ser la doctora de Toronto. Encantado, Alya”, le ha dicho con una sonrisa que no ha pasado desapercibida.

Cihan no ha tardado ni un segundo en interrumpir la charla para dejar claro quién manda allí. “Nos hemos casado”, ha soltado el jefe de los Albora con brusquedad, cortando el rollo al joven médico que pretendía ponerse al día con su mujer. A pesar de que Alya ha intentado mantener la profesionalidad, Cihan ha estallado en cuanto el doctor ha entrado a ver a su madre: “A ese tío le interesa más charlar contigo que su trabajo”.

Los celos han cegado por completo a Cihan, que ha criticado que el médico estuviera "parloteando" en lugar de atender a Sadakat. Parece que a Alya le ha salido un aliado en el hospital, pero eso solo va a servir para que el carácter indomable de Cihan se vuelva más peligroso que nunca.

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