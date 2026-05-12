“Eres mi mujer”: Cihan estalla por celos, acorrala a Alya y deja clara su obsesión

La doctora, indignada por el intento de despido del doctor Ugur, le ha reprochado a su marido que no puede jugar con la vida y el trabajo de la gente. “¿Harás que despidan a todo el que se me acerque?”, le ha preguntado con ironía.

Aunque Cihan ha intentado escudarse en que la gente de Mardin hablaría mal al verla tomar café con otro hombre, Alya tiene claro que lo que le mueve son los celos. “No puedes sentarte con cualquiera, eres mi mujer”, ha dicho Cihan, dejando ver su lado más posesivo.

Alya, lejos de achantarse, ha sacado a relucir el papel de Mine en todo esto, burlándose de la "confianza" que tiene con la directora del hospital, a quien ha señalado como su espía.

La presencia de Mine empieza a molestar mucho a la doctora, mientras ambos luchan por entender unas emociones que ya no saben controlar. Entre gritos y llamándolo "tirano sin corazón", ha quedado claro que entre ellos hay una mezcla de deseo y odio en cada palabra que se dicen.