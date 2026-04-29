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En tierra lejana | 28 de abril

¡Sorpresa total! La lección de humildad de Cihan sorprende a Alya en la boda de Zeynep

La boda de Zeynep y Kemal ha sido un soplo de aire fresco para los Albora. Alya y Cihan han dejado a un lado las tensiones de la mansión para ejercer como testigos de esta unión tan esperada.

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Ver a la pareja jurarse amor eterno frente a ellos ha hecho que ambos se olviden, por un momento, de que lo suyo empezó como una obligación. Tras el "sí, quiero", Kemal no ha podido contener la emoción al descubrir el gran secreto de Cihan. Lo que pensaban que sería un piso de alquiler es, en realidad, una casa comprada y amueblada en pleno centro. “Te has ocupado de todo... por no hablar del generoso ingreso para el bebé”, ha dicho el joven mientras no dejaba de bendecir a Cihan, a Alya y al pequeño Cihan Deniz.

El jefe del clan, quitándole importancia al gesto, solo ha pedido una cosa a cambio: que cuiden de su familia. Ver esta faceta tan protectora de su marido ha dejado a Alya sin palabras. Como ginecóloga, ver el apoyo que Cihan ha dado a Zeynep y a su futuro bebé la ha tocado por dentro.

Entre bendiciones y abrazos, la complicidad entre los testigos ha sido total, demostrando que, aunque su historia empezó con sombras, el corazón de Cihan es mucho más grande de lo que Alya imaginaba. ¿Será esta boda el punto de inflexión definitivo para su relación?

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