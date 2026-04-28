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En tierra lejana | 27 de abril

Alya toma la decisión más difícil: alejar a su hijo de Cihan para siempre

Tras los últimos altercados, la doctora ha decidido que su mundo y el de Cihan no pueden mezclarse. Mientras acuesta al pequeño, Alya le confiesa que deben marcharse solos.

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Alya toma la decisión más difícil: alejar a su hijo de Cihan para siempre

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Alya ha llegado a su límite de resistencia. En la intimidad de la habitación, ha compartido un momento de ternura con su hijo mientras hablaban de la boda de Zeynep y de lo mucho que se divirtieron el año pasado en Nueva York.

El pequeño, con toda su inocencia, le ha dicho que le encantaría volver a ver a su amigaCansu, pero con una condición que ha dejado a Alya helada: “Solo si el tío Cihan viene también”.

Con todo el dolor de su corazón, Alya ha tenido que ser realista mientras ha acariciado al niño y a su peluche "Patata". Le ha explicado que ese viaje tendrá que ser cosa de dos, porque Cihan tiene raíces demasiado profundas en esa tierra. “Tu tío no forma parte de nuestro mundo”, le ha dicho.

Alya ha comprendido que, aunque hay algo muy fuerte entre ellos, la vida de Cihanestá ligada a las armas y a la guerra familiar, algo que ella no quiere para el futuro de su hijo. Mientras el pequeño ha ido cerrando los ojos para soñar, Alya ha terminado de dar forma a su plan de huida. Ha sentido que quedarse en la mansión es jugar con fuego y que el peligro para el niño es cada vez mayor.

“Hay que huir, le quitaremos una carga si nos vamos”, se ha dicho a sí misma. Alya ha decidido que ha llegado la hora de marcharse por segunda vez, convencida de que alejarse de Cihan es la única forma de que ambos puedan seguir con vida.

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