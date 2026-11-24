Boran sigue encerrado después de que sus enemigos descubrieran que está vivo. Ecmel ha aprovechado para visitarlo y acercarse a él, pero nada más llamarlo hijo, Boran ha estallado. “Vuelve a decir eso y te arranco la lengua. ¡No me llames así!”, le ha gritado, dejando claro que no quiere saber nada de él.

Sin embargo, Ecmel no se ha dado por vencido. Sabe que Boran está dolido por la relación entre Alya y Cihan y ha aprovechado sus celos para sembrar más dudas sobre su hermano. Le ha asegurado que Cihan está jugando con él y que no piensa ayudarlo a salir del calabozo.

“¿Crees que Cihan te va a salvar?”, le ha preguntado, convencido de que su hermano está esperando a que el fiscal lo condene. Incluso ha puesto en duda el supuesto acuerdo con Nadim y le ha advertido de que Cihan quiere dejarlo encerrado.

“Yo soy el único que te puede salvar”, le ha asegurado Ecmel, intentando ganarse su confianza. Pero Boran no ha querido escuchar ni una palabra más y ha pedido al agente que se lo lleve.

¿Conseguirá Ecmel que Boran desconfíe todavía más de Cihan o seguirá rechazando la ayuda de su verdadero padre?