Kaya ha ido a la universidad para darle las gracias a Ipek por lo que hizo el día de su boda. La joven renunció a casarse con él después de enterarse, gracias a Cihan, de que Zerrin esperaba un hijo suyo. Ahora Kaya conoce la verdad y espera poder ser feliz con Zerrin cuando consiga divorciarse de Demir.

Pero su encuentro se ha visto interrumpido por la llegada de Demir y sus hombres. Convencido de que Kaya ha organizado la desaparición de Zerrin, se ha enfrentado a él para exigirle que le diga dónde está. La discusión ha acabado a golpes y, mientras sus hombres sujetaban a Kaya, Demir le ha dado una brutal paliza. Ipek ha intentado intervenir, pero tampoco ha conseguido detenerlo.

Por suerte, Cihan ha aparecido con los suyos. Después de comprobar que Kaya e Ipek estaban bien, se ha llevado a Demir a un lugar apartado para dejarle las cosas claras: el hijo que espera Zerrin es de Kaya y no permitirá que vuelva a hacerle daño a su hermano.

Sin embargo, su enemigo ha seguido provocándolo. Le ha reprochado la muerte de su tío Suleyman y hasta le ha dicho que debería haber dejado morir a Boran para poder ser feliz con Alya. Cihan ha perdido la paciencia y le ha disparado en una pierna.

“Cada vez que me hables así, te haré un agujero. Poco a poco parecerás un colador”, le ha advertido, antes de amenazarlo con matarlo si vuelve a provocarlo. ¿Qué consecuencias tendrá este nuevo enfrentamiento entre los Albora y los Baybars?