Natalia, Paula, Camila, Lola y Amparo nos han contado las últimas anécdotas del rodaje de A la deriva, la serie que ya está disponible al completo en atresplayer.

Con ellas hemos hablado del rodaje en Canarias y nos han contado cómo han vivido los últimos días entre secuencia y secuencia.

Natalia Huarte (Maca en la serie) aseguraba que esta relación de amistad que aparece en la ficción “cuenta muy bien lo que significan las amigas” e insiste que necesita ser contada y aparecer más en los medios audiovisuales.

Amparo ha definido este rodaje en la localidad de Agaete (Canarias) como “maravilloso”. Además, el viento del pueblo se ha llevado también un papel protagonista en la serie y sus rodajes, pero hace que todo sea “un poco bucólico”, asegura Echevarría. Incluso llega a anticipar que este rodaje termina de la misma manera que empieza.

Como un momento anecdótico, Paula destaca la gran labor del equipo pese a las constantes interrupciones de los barcos que llegaban cada hora y media descargando coches y camiones, junto a otros, pero no ha sido un gran impedimento ya que pudieron evitarlo y seguir trabajando en la medida de lo posible.

¡Ya puedes disfrutar de la temporada completa en atresplayer!