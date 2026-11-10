¿Qué oculta Boran? Cihan se enfrenta a Sadakat y cuestiona la traición de su hermano

Kaya y Nare creen que, cuando Boran asuma lo ocurrido, acabará aceptando el divorcio de Alya. Sin embargo, Cihan tiene otras preocupaciones. Está convencido de que su hermano oculta algo y no consigue dejar de pensar en las circunstancias del accidente.

Lo que más le inquieta es que Boran pidiera a Vurgun que lo llevara lejos y lo escondiera, dejando a Alya en el lugar del accidente. Además, ha recordado que, al despertar, Boran habló de unos búlgaros.

En ese momento, Sadakat ha entrado en la cueva y ha acusado a Cihan de intentar convertir a Boran en culpable para quedarse con Alya sin remordimientos. Él le ha respondido que Boran es su hermano y que necesita descubrir la verdad, aunque eso contradiga lo que su madre quiere creer.

Cihan también le ha recordado que Boran mató a Suleyman y que, después de enviarlo al extranjero, siguió cargando con la culpa. Pero hay una pregunta que no deja de atormentarlo: si de verdad quería tanto a Alya y a su hijo, ¿por qué los abandonó en el momento del accidente?