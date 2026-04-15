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En tierra lejana | 14 de abril

Un segundo intento para su historia de amor: Sahin convence a Nare para empezar de cero lejos de todos

Tras localizarla, Sahin ha intentado convencer a su prima para que dejen todo atrás. En un segundo intento por luchar por lo que sienten, Nare ha aceptado escapar con él.

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Sahin convence a Nare para empezar de cero lejos de todos

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La tensión no deja de crecer en En tierra lejana. Tras enterarse de la huida de Nare, Sahin ha perdido los papeles por completo. "Al enterarme, por poco me vuelvo loco", le ha confesado angustiado, incapaz de imaginar su vida sin ella. A pesar de que Nare le pedía tiempo para pensar, él lo tiene más claro que nunca: su amor es lo único que importa.

Sahin se ha mostrado contundente y dispuesto a todo para no perderla de nuevo. Con el corazón en la mano, le ha recordado que, aunque las cosas no funcionen a su alrededor, el sentimiento que los une es único. "Dime dónde estás y voy a por ti", le ha suplicado, decidido a buscarla en su refugio.

Aunque Nare le pedía tiempo, él ya no estaba dispuesto a esperar. Tiene claro que, si no luchan ahora, lo perderán todo. Por eso ha dado el paso definitivo: dejar atrás a sus familias y empezar de cero en otro lugar.

Contra todo pronóstico y cansada de luchar contra lo que dicta su corazón, ella ha aceptado la propuesta más arriesgada de todas y... ¡van a escapar juntos! Pero esta vez no solo se juegan su amor, sino su futuro completo. ¿Lograrán marcharse antes de que alguien los detenga o su huida acabará en tragedia?

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