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En tierra lejana | Capítulo del 2 de junio

Zerrin acepta casarse con Demir tras confesarle que se acostó con Kaya

Zerrin no ha aguantado más la presión y ha terminado cediendo. En un encuentro a solas, la joven le ha comunicado a Demir que acepta su propuesta de matrimonio, cayendo de lleno en la trampa del peor enemigo de los Albora.

Zerrin acepta casarse con Demir tras confesarle que se acostó con Kaya

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Demir ha llevado a Zerrin a uno de sus lugares favoritos, disfrutando del paisaje y saboreando su victoria de antemano. Sabe perfectamente que tiene la sartén por el mango gracias al vídeo que esconde. "Es el lugar perfecto, sería ideal coronar este momento con una buena noticia", ha dejado caer.

Sin fuerzas para seguir luchando y con el objetivo de sacar a Sahin de prisión, Zerrin se ha sincerado y le ha dado la respuesta que él tanto esperaba después de contarle que Kaya y ella se acostaron. Eso sí, la joven ha querido dejar muy claras sus condiciones: "Primero nos casaremos y firmaremos los papeles sin que nadie lo sepa".

Demir, que solo busca venganza, ha aceptado el trato, prometiendo cumplir su palabra en cuanto se conviertan en marido y mujer: "En cuanto nos casemos, haré que liberen a Sahin".

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