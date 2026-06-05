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Cihan revela el motivo por el que renunció a enamorarse en los próximos capítulos de En tierra lejana

Los celos estallan en todos los frentes. Mientras Mine no puede ocultar su obsesión por la relación entre Cihan y Alya, Ugur sigue acercándose a la doctora. Y Cihan, incapaz de disimular lo que siente, termina enfrentándose al médico.

Cihan revela el motivo por el que renunció a enamorarse en los próximos capítulos de En tierra lejana

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Durante una cena cargada de tensión con Ugur, Mine pierde los nervios y busca respuestas: "¿Tú de verdad crees que están enamorados? ¡Dime qué has visto!".

Mientras ella intenta entender qué está pasando, Ugur aprovecha para volver a acercarse a la doctora. Cihan los ve y su cara lo dice todo. De hecho, Sadakat se da cuenta enseguida de lo que está pasando y se lo recrimina: "Te has puesto celoso".

Acorralado por sus propios sentimientos, el líder de los Albora termina por explotar y encara al médico con una advertencia muy seria: "No dejas de acercarte a mi mujer". Al ver esta reacción tan descontrolada, Alya intenta entender qué se esconde detrás de su actitud y le hace una pregunta que lo deja sin palabras: "¿Nunca has estado enamorado?". Es ahí cuando Cihan se rompe y confiesa el peor trauma de su vida: "Aprendí a no amar porque estamos condenados a perder lo que amamos".

El lunes y el martes, a las 23:00 horas, nuevos capítulos en Antena 3. Disponible ya en atresplayer.

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