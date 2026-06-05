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Mejores momentos | Capítulo 7

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia: “No has sido mala, has sido fría, poco empática y muy distante”

Madre e hija se han dicho todo lo que piensan la una de la otra tras años guardándose las cosas.

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia

El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia: “No has sido mala, has sido fría, poco empática y muy distante”

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Carmen Pardo
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Albany siempre se ha mostrado superficial y fría con sus hijas y así se lo hace ver a Sonia recién operada de apendicitis en el hospital.

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

Al ser dada de alta, la empresaria ha visitado a su madre para hablar. Albany le ha contado que siempre ha luchado porque ella tuviera un buen padre. Albany ha mostrado otra vez su lado cruel, una actitud que Sonia le ha reprochado.

“Ese es el motivo por el que nos cuesta tanto estar contigo, ¿qué te he hecho para causarte tanto rechazo?, tu nunca dice cosas buenas”, le ha dicho a su madre.

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Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

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