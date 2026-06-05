El doloroso enfrentamiento de Albany y Sonia: “No has sido mala, has sido fría, poco empática y muy distante”

Albany siempre se ha mostrado superficial y fría con sus hijas y así se lo hace ver a Sonia recién operada de apendicitis en el hospital.

Al ser dada de alta, la empresaria ha visitado a su madre para hablar. Albany le ha contado que siempre ha luchado porque ella tuviera un buen padre. Albany ha mostrado otra vez su lado cruel, una actitud que Sonia le ha reprochado.

“Ese es el motivo por el que nos cuesta tanto estar contigo, ¿qué te he hecho para causarte tanto rechazo?, tu nunca dice cosas buenas”, le ha dicho a su madre.

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