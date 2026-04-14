En tierra lejana | 13 de abril
“Lo hago porque te quiero”: Sadakat utiliza el juego sucio de Özkan para pisotear el honor de su hija
Sadakat ha pillado a Sahin en la habitación de Nare y ha estallado contra ellos con acusaciones terribles tras la pérdida del bebé.
Sahin ha ido a ver a Nare al hospital para intentar consolarla y le ha pedido que se divorcie de Özkan de una vez por todas. "Encontraré la forma de que estemos juntos", le ha jurado, justo antes de que Sadakat entrara en la habitación y los pillara juntos.
La matriarca, fuera de sí, ha ido contra él con insultos muy graves: "¿Tú quién te crees que eres para consolar a mi hija?". Pero lo más fuerte ha ocurrido cuando Sahin ha confesado que está enamorado de Nare.
Sadakat, lejos de conmoverse por el dolor de su hija, la ha acusado de haber perdido al bebé a propósito para poder estar con su primo: "¿En serio has abortado solo por un desgraciado?". Nare, hundida y sin fuerzas, no podía creer que su madre le estuviera diciendo algo tan horrible en ese momento.
La situación se ha vuelto incontrolable cuando Sadakat ha enseñado una foto que le ha mandado Özkan para malmeter. Sahin, harto de tanta maldad, ha perdido los papeles, pero Sadakat ha seguido insistiendo en que todo lo que hace es por su bien. "Hago esto porque te quiero", le ha dicho a una Nareque ya no puede más con tanta humillación.
