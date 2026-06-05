Mejores momentos | Capítulo 7
Sonia viaja hasta Londres por Can: “Quiero estar contigo”
La empresaria ha decidido hacer caso a su corazón y se ha ido a buscar al amor de su vida a Londres.
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Sonia ha sido consciente de todo lo que siente por Can tras una conversación con Albany.
Tras decir en alto que está enamorada, Sonia ha cogido su maleta y se ha presentado en Londres. Al encontrarse en el hotel ambos se han echado en cara su cobardía.
Sonia ha decidido ser sincera y ha corrido hasta la habitación de can para decirle lo que realmente quiere, “he venido aquí por ti y lo que quiero es estar contigo” le ha dicho la empresaria al comandante.
Una confesión ante la que Can no ha podido resistirse y se ha lanzado a besar con pasión a Sonia.
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