En tierra lejana | 17 de febrero

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan ha ido a ver a Mine buscando un poco de paz después de tanto lío, pero la cosa ha salido fatal. No son novios oficiales y se ven siempre a escondidas, porque él sabe que en su familia eso de las relaciones no es tan fácil.

Mine estaba esperando a Cihan con ganas, pero en cuanto ha llegado se ha dado cuenta de que algo iba mal. Al quitarse la ropa, ¡sorpresa! Cihan tenía una herida de bala. Ella se ha asustado un montón y ha empezado a preguntarle qué había pasado, pero él, como siempre, se ha cerrado en banda. “No quiero hablar de esto”, le ha dicho, dejando a la pobre Mine con la palabra en la boca.

La charla se ha puesto muy tensa. Mine está harta de ser la "amante" que tiene que esconderse. Le ha echado en cara que no la deje ir ni al funeral y que no comparta nada con ella. Además, tiene claro que la culpa de todo la tiene la madre de Cihan, que no la acepta por ser viuda y tener un hijo.

Al final, Cihan ha sido muy sincero, pero también muy duro. Le ha dicho que no puede prometerle un futuro ni nada serio. Básicamente, le ha dejado claro que su vida con los Albora es lo primero y que, aunque se gusten, ella siempre estará en un segundo plano. ¿Qué pasará ahora que se ha sincerado?

