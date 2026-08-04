En tierra lejana | 4 de agosto
El bombazo de Sahin a Cihan: sospecha que su padre también está detrás de la muerte de Boran
Şahin ya no sabe en quién confiar. Tras hablar con su padre, decide acudir a la mansión Albora para ofrecerle su ayuda a Cihan y descubrir toda la verdad sobre Boran.
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Şahin se ha presentado en la mansión Albora para hablar con Cihan. Después de visitar a su padre, ya no tiene claro quién dice la verdad sobre la muerte de Boran y ha decidido implicarse personalmente para descubrir qué ocurrió.
El joven le ha contado a Cihan que estuvo hablando con Ecmel y que este negó cualquier implicación. Sin embargo, sus dudas siguen ahí. "Dice que él no fue", le ha explicado.
Aunque quiere creer en su padre, Şahin ha reconocido que ya no puede descartar ninguna posibilidad. "Sabiendo que Nadim tenía una deuda de sangre, no me sorprendería que estuviera detrás de todo. Pero creer que nuestro padre mató a su sobrino... es demasiado para mi hermana y para mí", ha confesado.
Aun así, ha dejado claro que Ecmel también le resulta sospechoso y que no piensa mirar hacia otro lado. "La verdad debe salir a la luz. Necesito saberlo por mí mismo", le ha asegurado a Cihan.
Antes de marcharse, Şahin ha dado un paso que nadie esperaba. Ha prometido colaborar con los Albora para descubrir quién está detrás de la muerte de Boran: "Te ayudaré a descubrir la verdad".
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