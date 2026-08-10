Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 10 de agosto

Sahin acepta perder a Nare, pero no deja de amarla: "Siempre estaré a tu lado"

Şahin da el paso más difícil y se presenta en casa de Nare. Aunque sabe que su historia juntos ya no tiene futuro, le abre su corazón con una confesión que demuestra que sigue siendo incapaz de olvidarla.

Şahin acepta perder a Nare, pero no deja de amarla: "Siempre estaré a tu lado"

Şahin acepta perder a Nare, pero no deja de amarla: "Siempre estaré a tu lado"

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Sahin ha decidido visitar a Nare para hablar con ella después de todo lo ocurrido. Consciente de que la joven ha decidido volver junto a Özkan, acepta su decisión, aunque reconoce que eso no hará desaparecer lo que siente.

Con el corazón roto, Şahin le ha confesado que jamás ha podido dejar de quererla. "No puedo amar a nadie más, ni crear un hogar. Solo te quiero a ti, Nare", le ha dicho. Lejos de insistir en recuperar su relación, Şahin ha querido demostrarle que comprende su situación y que no espera cambiar su decisión. "Sé que ya es demasiado tarde. No albergo esperanzas", le ha confesado.

Aun así, le ha pedido algo: quedarse a su lado, aunque solo sea para apoyarla cuando lo necesite. Sin embargo, Nare ha sido clara. Ha reconocido que verlo cada día solo haría más difícil olvidar todo lo que vivieron juntos.

Antes de marcharse, Şahin le ha prometido que siempre podrá contar con él. "Si necesitas ayuda, siempre estaré para ti", le ha asegurado. ¿Será este el adiós definitivo para Şahin y Nare o el destino volverá a cruzar sus caminos?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Şahin acepta perder a Nare, pero no deja de amarla: "Siempre estaré a tu lado"

Sahin acepta perder a Nare, pero no deja de amarla: "Siempre estaré a tu lado"

Sadakat vuelve a humillar a Alya: "El hijo de Mine crecerá en esta mansión"

Sadakat vuelve a humillar a Alya: "El hijo de Mine crecerá en esta mansión"

Cihan se declara a Alya: "Nuestra historia podría empezar ahora"

Cihan se declara a Alya: "Nuestra historia podría empezar ahora"

Sadakat presiona a Cihan: "Mine es la mujer que debe continuar tu linaje"
En tierra lejana | 10 de agosto

Sadakat presiona a Cihan: "Mine es la mujer que debe continuar tu linaje"

"Si esa criatura nace, arruinaré su vida": Las hijas de la criada llega muy pronto a Antena 3
En abierto

"Si esa criatura nace, arruinaré su vida": Las hijas de la criada llega muy pronto a Antena 3

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, sin palabras al saber que Bianca utilizará el piso de Fina como taller
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, sin palabras al saber que Bianca trabajará en el piso de Fina

La hija de Damián se sentirá un poco molesta ya que no verá con buenos ojos esta decisión.

Capítulo 622 de Sueños de libertad; 10 de agosto: Julia, preocupada por Begoña al darse cuenta de que no es feliz con Gabriel
Capítulo 622

Capítulo 622 de Sueños de libertad; 10 de agosto: Julia, preocupada por Begoña al darse cuenta de que no es feliz con Gabriel

La niña se da cuenta de que Begoña y Gabriel no son felices y se lo dice a la enfermera.

“Es una idea estupenda”: Pablo y Nieves, dispuestos a ayudar a Mabel a cumplir su sueño de abrir un restaurante.

“Es una idea estupenda”: Pablo y Nieves, dispuestos a ayudar a Mabel a cumplir su sueño de abrir un restaurante

Bianca, sorprendida por la inesperada propuesta de Fina: le ofrece su piso como taller

Bianca, sorprendida por la inesperada propuesta de Fina: le ofrece su piso como taller

Gabriel sorprende a Beatriz con un plan para celebrar su aniversario: “Nunca he olvidado esa fecha ni el día de nuestra boda”

Gabriel sorprende a Beatriz con un plan para celebrar su aniversario: “Nunca he olvidado esa fecha ni el día de nuestra boda”

Publicidad