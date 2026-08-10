Sahin acepta perder a Nare, pero no deja de amarla: "Siempre estaré a tu lado"

Sahin ha decidido visitar a Nare para hablar con ella después de todo lo ocurrido. Consciente de que la joven ha decidido volver junto a Özkan, acepta su decisión, aunque reconoce que eso no hará desaparecer lo que siente.

Con el corazón roto, Şahin le ha confesado que jamás ha podido dejar de quererla. "No puedo amar a nadie más, ni crear un hogar. Solo te quiero a ti, Nare", le ha dicho. Lejos de insistir en recuperar su relación, Şahin ha querido demostrarle que comprende su situación y que no espera cambiar su decisión. "Sé que ya es demasiado tarde. No albergo esperanzas", le ha confesado.

Aun así, le ha pedido algo: quedarse a su lado, aunque solo sea para apoyarla cuando lo necesite. Sin embargo, Nare ha sido clara. Ha reconocido que verlo cada día solo haría más difícil olvidar todo lo que vivieron juntos.

Antes de marcharse, Şahin le ha prometido que siempre podrá contar con él. "Si necesitas ayuda, siempre estaré para ti", le ha asegurado. ¿Será este el adiós definitivo para Şahin y Nare o el destino volverá a cruzar sus caminos?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas