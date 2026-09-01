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En tierra lejana | 1 de septiembre

Sadakat silencia a Mine para siempre: la mata antes de que cuente toda la verdad

Mine se niega a escuchar a Alya y continúa con su plan para revelar la verdad. Entonces aparece Sadakat y un disparo cambia para siempre el destino de los Albora.

Sadakat silencia a Mine para siempre: la mata antes de que cuente toda la verdad

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Mine ha engañado a Alya y se ha escapado con los documentos para reunirse con Ecmel. Su intención era enseñarle los papeles y soltarle la bomba: que Boran era en realidad su hijo.

Alya se ha dado cuenta de la jugada y ha salido detrás de ella a toda prisa. Ha conseguido alcanzarla y le ha cortado el paso con el coche. Las dos han tenido un enfrentamiento brutal. Alya ha intentado detenerla por todos los medios, pero Mine no ha querido atender a razones.

“Voy a enseñarle estos papeles a Ecmel y va a descubrir que tu hijo es en realidad su nieto”, le ha gritado fuera de sí, decidida a llevar su venganza hasta el final. Alya le ha suplicado que pensara en las consecuencias, pero la conversación se ha descontrolado por completo.

De repente, Sadakat ha irrumpido y ha apretado el gatillo contra Mine sin pestañear. Alya se ha quedado en shock al ver cómo la joven caía desplomada al suelo. Fuera de sí y temblando de terror, se ha encarado con la matriarca: “¿Qué has hecho, Sadakat? ¿Qué demonios has hecho?”.

Sadakat ha silenciado a Mine para siempre antes de que hablara de más, pero el asesinato deja a Alya en una encrucijada: ahora sabe de lo que es capaz la matriarca con tal de proteger las miserias de la familia.

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