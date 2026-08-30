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¡Una delicia turca!

¿Qué lleva la famosa sopa de tomate de Alya que enamora a Cihan y a su hijo en En tierra lejana?

Cihan no puede resistirse a la sopa de tomate que prepara Alya y su hijo tampoco. ¿Cuál es el secreto de esta receta?

¿Qué lleva la famosa sopa de tomate de Alya que enamora a Cihan y a su hijo en En tierra lejana?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Hay platos que terminan marcando una historia y la sopa de tomate de Alya en En tierra lejana es uno de ellos. La primera vez que Cihan la probó, su cara lo dijo todo: ¡hasta se chupó los dedos! Pero, ¿qué tiene de especial esta receta que encandila a los Cihanes?

En la serie vemos a Alya preparándola en la cocina. Todo apunta a que se trata de la domates çorbası, la sopa de tomate casera más famosa de la gastronomía turca.

Su elaboración es humilde pero muy sabrosa. La base tradicional se hace rehogando harina en mantequilla para darle cuerpo. A partir de ahí, se añaden tomates maduros bien triturados, a veces con un toque de tomate concentrado, y agua o caldo. El truco para que quede suave y cremosa está en añadir un chorrito de leche al final y triturarlo todo bien para que no queden grumos.

El broche de oro que no falla en las mesas turcas es servirla bien caliente con queso kaşar rallado por encima, que se funde al momento y le da un toque irresistible.

Sin necesidad de ver el paso a paso en pantalla, no hay duda de que Alya ha clavado este clásico. Es la forma que tiene de demostrarles que, poco a poco, están construyendo un verdadero hogar juntos.

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