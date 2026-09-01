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Seyran y Ferit están a punto de despedirse: así ha cambiado su vida antes del final

El próximo 13 de septiembre nos despediremos de Seyran y Ferit, pero antes repasamos el increíble camino que han recorrido juntos y todo lo que ha cambiado en su vida.

Seyran y Ferit están a punto de despedirse: así ha cambiado su vida antes del final

El final soñado de Seyran y Ferit al ritmo de una canción que resume su historia de amor

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La historia de Seyran y Ferit está a punto de llegar a su final. Después de todo lo que han vivido juntos, el próximo 13 de septiembre nos despediremos para siempre de una de las parejas que más emociones nos ha regalado en Una nueva vida.

Pero antes de llegar a ese último capítulo, es inevitable echar la vista atrás y recordar cómo comenzó todo. Porque la vida de Seyran y Ferit ha cambiado por completo desde que se conocieron.

De un matrimonio obligado a una historia de amor

Cuando Seyran y Ferit se casaron, ninguno de los dos imaginaba todo lo que estaba a punto de ocurrir. Su matrimonio no comenzó como una historia de amor y, durante mucho tiempo, los dos tuvieron que aprender a convivir mientras sus diferencias provocaban continuos enfrentamientos. Poco a poco, todo cambió. Lo que comenzó como una relación marcada por las discusiones terminó dando paso a unos sentimientos que ninguno de los dos pudo controlar.

El camino de Seyran y Ferit nunca ha sido sencillo. Sus familias, las personas que se han interpuesto entre ellos, las mentiras y los secretos han puesto su relación a prueba una y otra vez.

Han vivido momentos muy felices, pero también algunos de los más dolorosos. Se han separado, han sufrido y han tenido que luchar en numerosas ocasiones por encontrar el camino de vuelta el uno al otro.

Y, a pesar de todo, su historia ha conseguido sobrevivir a los obstáculos que parecían imposibles de superar.

Una familia que lo ha cambiado todo

Hoy, la vida de Seyran y Ferit es muy diferente a la que tenían cuando comenzó su historia. Después de todo lo ocurrido, los dos han conseguido construir la familia con la que nunca dejaron de soñar.

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La llegada de Tesko y Duru ha cambiado para siempre su vida y les ha regalado una nueva oportunidad de disfrutar juntos de todo aquello que durante tanto tiempo parecía imposible. Seyran y Ferit han recorrido un largo camino desde aquel primer día y ahora, cuando Una nueva vida se prepara para despedirse, su historia está a punto de llegar a su final.

El próximo 13 de septiembre diremos adiós para siempre a Seyran y Ferit. Pero antes, todavía nos queda mucho por vivir junto a ellos y el penúltimo capítulo de Una nueva vida promete acercarnos un poco más a una despedida que será difícil de olvidar.

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