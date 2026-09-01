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El amor de Alya y Cihan despierta la peor cara de Mine: ¿los traicionará?

Aunque Alya intenta tenderle la mano y ayudarla a marcharse con su hija, Mine podría no estar dispuesta a dejar que sea ella quien se quede con Cihan.

El amor de Alya y Cihan despierta la peor cara de Mine: ¿los traicionará?

El amor de Alya y Cihan despierta la peor cara de Mine: ¿los traicionará?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya habla con Mine y consigue convencerla de que quiere ayudarla. La doctora le promete que puede apoyarla económicamente para que se marche con su hija y empiece una nueva vida lejos de todos. A cambio, solo le pide una cosa: que le entregue los documentos que pueden poner fin a toda esta pesadilla.

Cihan no termina de fiarse de Mine. Cuando Alya le cuenta lo que han hablado, él pone algunos reparos y le recuerda que no todo el mundo actúa como ella. Sin embargo, acepta y decide confiar en la palabra de Alya. “Confío en ti, no en ella”, le deja claro.

Alya está convencida de que Mine quiere hacer lo correcto y que, si consigue los documentos, todo puede solucionarse sin más enfrentamientos. Pero hay algo que Alya no sabe: los celos empiezan a apoderarse de Mine y llama a Ecmel.

¿Le contará toda la verdad? ¿Traicionará Mine a Alya después de que ella se haya ofrecido a ayudarla? ¿Conseguirá la doctora hacerse con los documentos antes de que sea demasiado tarde?

No te pierdas En tierra lejana, esta noche a las 23:00 horas, en Antena 3. Disponible en atresplayer.

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