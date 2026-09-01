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En tierra lejana | 1 de septiembre

“No había otra salida”: Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine

La matriarca no se arrepiente de haber disparado a Mine y trata de justificar su decisión. Está convencida de que actúa para proteger a su familia y, sobre todo, a su nieto.

Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine: “No había otra salida”

Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine: “No había otra salida”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat se ha enfrentado a Alya después de disparar a Mine y ha tratado de justificar lo que acababa de hacer. La joven no puede entender cómo ha sido capaz de acabar con su vida, pero su suegra ha insistido en que no tenía otra opción.

La matriarca le ha explicado que Mine llevaba los papeles encima para dárselos a Ecmel. Si esa información salía a la luz, Ecmel descubriría que Cihan Deniz era en realidad su nieto y se lo arrebataría a la familia. “No ha sido por gusto. No había otra”, le ha dicho.

Cihan, por su parte, no ha pasado por el aro. Le ha recordado que le suplicó que no tocara a Mine. Alya también le ha dejado clarísimo que, al haber presenciado el disparo, pensaba ir directa a la comisaría a contarlo todo.

Pero a Sadakat no le ha temblado el pulso. Lejos de achantarse, le ha soltado a Alya que al matar a Mine le ha salvado la vida a su hijo: “Yo lo he salvado. Eso es ser una buena madre. He protegido a tu hijo”.

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